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В красноярском парке «Роев ручей» построили стилизованный под Арктику вольер для белых медведей

Главная Общество
Красноярск
09:49 23 Июля 2022
общество, зоопарк, белый, медведь
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Новый вольер появился у белого медведя Феликса в «Роевом ручье». Он стилизован под Арктику, там есть большой бассейн с подводным остеклением. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Еремин.

Глава Красноярска рассказал, что новый комплекс для белых медведей включает в себя три вольера, и это абсолютно уникальный проект.

"Подобного нет не только в России, но и в Европе, - написал Сергей Еремин, подчеркнув, что специалисты красноярского городской парка флоры и фауны успешно продолжил миссию по сохранению в мире популяции белых медведей.

В двух вольерах еще идет работа. Здесь проводят отделочные работы, после чего будет установлена сложная система водоочистки, которая позволит полноценно заработать всему комплексу. Кроме этого, обустраивается и смотровая площадка для посетителей.

Фото:Telegram-канал Сергея Еремина

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