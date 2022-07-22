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В Красноярском крае задержали министра транспорта Константина Димитрова по делу о метро

Главная Общество
Красноярск
19:01 22 Июля 2022
общество, красноярск, задержание, метро, министр
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В Красноярском крае задержан министр транспорта региона Константин Димитров. По информации ТАСС, это связано с делом о строительстве метро.

По информации правоохранительных органов, сообщает ТАСС, Дмитров задержан, а делом занимается ФСБ. Официальных заявлений о задержании от правоохранительных органов региона на момент публикации не поступало.

Напомним, что в июне 2022 года был арестован Олег Митвол, председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий ("КрасноярскТИСИЗ"). Его трест занимался разработкой проекта метро, а Митволя подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.  В июле 2022 года был арестован экс-руководитель казенного учреждения "Краевое транспортное управление". Его подозревают  в превышении служебных полномочий.

Фото:© страница Константин Димитров/"ВКонтакте"

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