В Красноярском крае задержали министра транспорта Константина Димитрова по делу о метро

В Красноярском крае задержан министр транспорта региона Константин Димитров. По информации ТАСС, это связано с делом о строительстве метро.

По информации правоохранительных органов, сообщает ТАСС, Дмитров задержан, а делом занимается ФСБ. Официальных заявлений о задержании от правоохранительных органов региона на момент публикации не поступало.

Напомним, что в июне 2022 года был арестован Олег Митвол, председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий ("КрасноярскТИСИЗ"). Его трест занимался разработкой проекта метро, а Митволя подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. В июле 2022 года был арестован экс-руководитель казенного учреждения "Краевое транспортное управление". Его подозревают в превышении служебных полномочий.

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