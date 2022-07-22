В Новобирилюссах 36 жителей аварийных домов получили выплаты для покупки новых квартир

В селе Новобирилюссы 36 жителей аварийных домов получил выплаты для покупки нового жилья. Переселение проходит по программе в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Аварийные дома находятся на улицах Советская и Октябрьская. Жители этих домов могут купить жильё в других районах края. Кроме того, в Новобирилюсском районе строится 60-квартирный дом, куда до конца года переедут ещё 100 переселенцев.

«У нас с мужем трое детей, мы жили в аварийном доме, небольшой квартире площадью 38 кв метров. Решили остаться в своём селе, выбрали квартиру в новом доме площадью 68 кв. метров. Конечно, теперь нам будет жить намного комфортнее», – рассказала жительница Новобирилюссов Олеся Андрияшкина.

До 2025 года в Красноярском крае планируют расселить 184 тыс. кв. метров аварийного жилья. Переезда в новые квартиры ждут почти 11 тысяч человек.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын