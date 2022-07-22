22 июля
Красноярск
погода +19 °C
56.48
 
€ 57.11
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Семья Тимофеевых из Красноярска одержала победу на Всероссийском конкурсе «Семья года»

Главная Общество
Красноярск
19:30 22 Июля 2022
семья, победители, конкурс, в красноярском крае, губернатор
версия для печати Ico_print

В столице России состоялось подведение итогов конкурса «Семья года – 2022». В финал вышли 353 семей, одна из которых из Красноярска. Участники конкурса боролись за победу в пяти различных номинациях.

В правительстве Красноярского края рассказали, что лауреатами стали 85 российских семей. В номинации «Многодетная семья» победителями оказались Иван и Наталья Тимофеевы, проживающие в Красноярске. Недавно семья Тимофеевых получила благодарственное письмо от главы региона Александра Усса. На торжественном мероприятии губернатор пожелал победить в финале конкурса. Отметим, что конкурсная комиссия для определения победителей оценивала портфолио семьи, вклад в общественную жизнь и визитные карточки.

Семья Тимофеевых воспитывает шестерых детей – четырех дочек и двоих сыновей. Иван Тимофеев является ученым и автором множества научных публикаций, Наталья – главред известного сайта «Ярмама». Дети Тимофеевых занимаются спортом, музыкой, танцами, рисованием и т.д. Кроме того, супруги Тимофеевы более 10 лет организуют летние семейные лагеря. По словам Натальи Тимофеевой, самое главное при организации лагеря – создать атмосферу, в которой взрослые и дети будут получать позитивные эмоции. На данный момент в лагере участвуют около 40 семей.     

Министр социальной политики края Ирина Пастухова отметила, что в России осуществляется большая работа по оказанию финансовой поддержки семьям с детьми. Однако также важно формировать образ счастливой и здоровой семьи, и конкурс с этим справляется с этой задачей. Добавим, что осенью семья Тимофеевых в качестве победителей отправится на семейный фестиваль.    

Фото: пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали министра транспорта Константина Димитрова по делу о метро

В Красноярском крае задержали министра транспорта Константина Димитрова по делу о метро

22 Июля 2022 г.
Ранее были арестованы еще два фигуранта по этому делу
Новости Красноярска: Жительницу Канска будут судить по обвинению в истязании 7-летнего сына

Жительницу Канска будут судить по обвинению в истязании 7-летнего сына

22 Июля 2022 г.
Женщина заставляла ребенка стоять на коленях на гречневой и гороховой крупе
Новости Красноярска: Глава Красноярского края Александр Усс оценил благоустройство в селе Парная

Глава Красноярского края Александр Усс оценил благоустройство в селе Парная

22 Июля 2022 г.
Инспекция прошла в рамках рабочей поездки на юг региона
Новости Красноярска: 462 заявки подали жители Центрального района на конкурс «Самый благоустроенный район»

462 заявки подали жители Центрального района на конкурс «Самый благоустроенный район»

22 Июля 2022 г.
Ради победы в конкурсе участники находили креативные решения
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Марата загорелся частный одноэтажный дом

В Красноярске на улице Марата загорелся частный одноэтажный дом

22 Июля 2022 г.
Обошлось без пострадавших
Новости Красноярска: Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

22 Июля 2022 г.
Холодную воду дадут только после 23:00 23 июля
Новости компаний
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

21 Июля 2022 г.
В одной из квартир еще осталась проживать семья из 3-х человек
Новости Красноярска: Очевидцы заметили медведя рядом с Красноярской ГЭС

Очевидцы заметили медведя рядом с Красноярской ГЭС

20 Июля 2022 г.
Хищник вышел к людям
Новости Красноярска: Перевозивший дизельное топливо бензовоз опрокинулся на трассе Ачинск – Боготол

Перевозивший дизельное топливо бензовоз опрокинулся на трассе Ачинск – Боготол

20 Июля 2022 г.
Площадь разлива нефтепродукта – 5 квадратных метров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru