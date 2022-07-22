Семья Тимофеевых из Красноярска одержала победу на Всероссийском конкурсе «Семья года»

В столице России состоялось подведение итогов конкурса «Семья года – 2022». В финал вышли 353 семей, одна из которых из Красноярска. Участники конкурса боролись за победу в пяти различных номинациях.

В правительстве Красноярского края рассказали, что лауреатами стали 85 российских семей. В номинации «Многодетная семья» победителями оказались Иван и Наталья Тимофеевы, проживающие в Красноярске. Недавно семья Тимофеевых получила благодарственное письмо от главы региона Александра Усса. На торжественном мероприятии губернатор пожелал победить в финале конкурса. Отметим, что конкурсная комиссия для определения победителей оценивала портфолио семьи, вклад в общественную жизнь и визитные карточки.

Семья Тимофеевых воспитывает шестерых детей – четырех дочек и двоих сыновей. Иван Тимофеев является ученым и автором множества научных публикаций, Наталья – главред известного сайта «Ярмама». Дети Тимофеевых занимаются спортом, музыкой, танцами, рисованием и т.д. Кроме того, супруги Тимофеевы более 10 лет организуют летние семейные лагеря. По словам Натальи Тимофеевой, самое главное при организации лагеря – создать атмосферу, в которой взрослые и дети будут получать позитивные эмоции. На данный момент в лагере участвуют около 40 семей.

Министр социальной политики края Ирина Пастухова отметила, что в России осуществляется большая работа по оказанию финансовой поддержки семьям с детьми. Однако также важно формировать образ счастливой и здоровой семьи, и конкурс с этим справляется с этой задачей. Добавим, что осенью семья Тимофеевых в качестве победителей отправится на семейный фестиваль.

Фото: пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края