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Жительницу Канска будут судить по обвинению в истязании 7-летнего сына

Главная Общество
Красноярск
18:45 22 Июля 2022
в красноярском крае, преступление, прокуратура, суд, ребенок
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В Красноярском крае под суд пойдет 26-летняя жительница Канска. Ее обвиняют в истязании малолетнего ребенка. В краевой прокуратуре заявили, что на протяжении всего осеннего периода прошлого года женщина била своего 7-летнего ребенка кожаным ремнем по попе.

Более того, в «воспитательных целях» обвиняемая заставляла несовершеннолетнего стоять на коленях на гороховой и гречневой крупе. Благодаря действиям сотрудников прокуратуры ребенка изъяли из семьи. Злоумышленницу, в свою очередь, лишили родительских прав.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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