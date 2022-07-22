Жительницу Канска будут судить по обвинению в истязании 7-летнего сына

В Красноярском крае под суд пойдет 26-летняя жительница Канска. Ее обвиняют в истязании малолетнего ребенка. В краевой прокуратуре заявили, что на протяжении всего осеннего периода прошлого года женщина била своего 7-летнего ребенка кожаным ремнем по попе.

Более того, в «воспитательных целях» обвиняемая заставляла несовершеннолетнего стоять на коленях на гороховой и гречневой крупе. Благодаря действиям сотрудников прокуратуры ребенка изъяли из семьи. Злоумышленницу, в свою очередь, лишили родительских прав.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости