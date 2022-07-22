МЧС предупреждает: 22-23 июля в Красноярск придут сильные дожди и град

22-23 июля в Красноярске ожидаются сильные дожди грозы, град и шквальный ветер 15-20 м/с. Непогода ожидается в центральных и южных районах Красноярского края. Днём 23 июля и в течение суток 24 июля погодные ухудшатся в Туруханском районе и в Эвенкии, сообщает МЧС.

Напомним, то ранее синоптики заявляли, что в субботу, 23 июля, дневная температура воздуха составит +22°C и ожидается небольшой дождь. В воскресенье будет без осадков. В ночные часы столбик термометра покажет от +10°C до +13°C, в дневное время +23°C. Добавим, что в понедельник в течение суток прогнозируются дожди, днём в Красноярске будет около +19°C.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков