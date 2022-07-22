22 июля
Красноярск
погода +19 °C
56.48
 
€ 57.11
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

462 заявки подали жители Центрального района на конкурс «Самый благоустроенный район»

Главная Общество
Красноярск
17:15 22 Июля 2022
город, красноярск, благоустройство, район, администрация, конкурс
версия для печати Ico_print

В Красноярске в Центральном районе подвели итоги конкурса «Самый благоустроенный район». В текущем году для участия в этом конкурсе было подано 462 заявок. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

В городской администрации рассказали, что больше всего участников хотели победить в двух номинациях: «Лучший цветник/клумба» и «Лучший палисадник частного сектора».

462 заявки подали жители Центрального района на конкурс «Самый благоустроенный район»

Лауреатом первой номинации стал клумба, расположенная на проспекте Мира. На небольшом участке были высажены различные сорта растений. Самым красивым палисадником признали объект на улице Гагарина, 48. Участники с улицы Линейной в клумбы посадили различные сорта газании и подсолнухов. Эти цветы входят в список наиболее красивых растений мира.  

Фото: admkrsk.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Семья Тимофеевых из Красноярска одержала победу на Всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Тимофеевых из Красноярска одержала победу на Всероссийском конкурсе «Семья года»

22 Июля 2022 г.
Красноярцы победили в номинации «Многодетная семья»
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали министра транспорта Константина Димитрова по делу о метро

В Красноярском крае задержали министра транспорта Константина Димитрова по делу о метро

22 Июля 2022 г.
Ранее были арестованы еще два фигуранта по этому делу
Новости Красноярска: Жительницу Канска будут судить по обвинению в истязании 7-летнего сына

Жительницу Канска будут судить по обвинению в истязании 7-летнего сына

22 Июля 2022 г.
Женщина заставляла ребенка стоять на коленях на гречневой и гороховой крупе
Новости Красноярска: Глава Красноярского края Александр Усс оценил благоустройство в селе Парная

Глава Красноярского края Александр Усс оценил благоустройство в селе Парная

22 Июля 2022 г.
Инспекция прошла в рамках рабочей поездки на юг региона
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Марата загорелся частный одноэтажный дом

В Красноярске на улице Марата загорелся частный одноэтажный дом

22 Июля 2022 г.
Обошлось без пострадавших
Новости Красноярска: Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

22 Июля 2022 г.
Холодную воду дадут только после 23:00 23 июля
Новости компаний
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 28-летнего жителя Красноярска будут судить за истязание бывшей сожительницы

28-летнего жителя Красноярска будут судить за истязание бывшей сожительницы

20 Июля 2022 г.
Красноярец преследовал женщину и писал сообщения с угрозами
Новости Красноярска: В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

18 Июля 2022 г.
Тело мужчины было найдено 17 июля
Новости Красноярска: В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

18 Июля 2022 г.
Женщине стало тяжело дышать
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru