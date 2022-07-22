462 заявки подали жители Центрального района на конкурс «Самый благоустроенный район»

В Красноярске в Центральном районе подвели итоги конкурса «Самый благоустроенный район». В текущем году для участия в этом конкурсе было подано 462 заявок. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

В городской администрации рассказали, что больше всего участников хотели победить в двух номинациях: «Лучший цветник/клумба» и «Лучший палисадник частного сектора».

Лауреатом первой номинации стал клумба, расположенная на проспекте Мира. На небольшом участке были высажены различные сорта растений. Самым красивым палисадником признали объект на улице Гагарина, 48. Участники с улицы Линейной в клумбы посадили различные сорта газании и подсолнухов. Эти цветы входят в список наиболее красивых растений мира.

Фото: admkrsk.ru