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Глава Красноярского края Александр Усс оценил благоустройство в селе Парная

Главная Общество
Красноярск
17:45 22 Июля 2022
в красноярском крае, администрация
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Глава Красноярского края Александр Усс в ходе рабочей поездки на юг региона проверил ход работ по благоустройству туристической зоны на озере Большое и села Парное. 

Первый этап благоустройства берега озера завершился в прошлом году установкой на набережной сцены и амфитеатра, информационного центра и арт-объекта в виде корабля на берегу озера. Туристическую зону назвали «Паруса мечты» и построили за счёт средств краевого бюджета. В этом году на берегу появится прогулочный деревянный настил длиною два километра, пляж и спасательная вышка.

Также губернатору представили проект Центральной площади села. В перспективе там появятся лавочки, вело и автопарковка, модульные торговые ряды и места для отдыха. На улице Советской установят автобусные остановки закрытого типа. Отмечается, что все изменения сделаны не только для того, чтобы создать комфортные условия для местных жителей, но и для привлечения туристов. Летом село с населением около тысячи человек посещают около 300 тысяч туристов.

«Село Парная и озеро Большое – это жемчужина Красноярского края, каждое лето сюда приезжают тысячи красноярцев и гостей нашего региона. Два года здесь идут работы по облагораживанию берега, устройству нормальных мест отдыха, созданию арт-объектов, гармонирующих с природой. Главное, что жители также начинают включаться в эту работу – а это одна из важных предпосылок создания комфортной и благоустроенной среды. Надеюсь, к осени здесь всё приобретёт относительно законченный вид, и в следующем году мы начнём очередной этап благоустройства», – сказал Александр Усс.

Губернатор рекомендовал главе округа Геннадию Качаеву активнее вовлекать к благоустройству частные домовладения. Напомним, что глава края посетил с инспекцией южные территории края, где оценил уровень придорожного сервиса, подготовку Минусинска к 200-летию, благоустройство Шушенского и других муниципальных образований.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

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