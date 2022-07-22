Видеоловушки помогут бороться с нарушителями чистоты на пригородных платформах Красноярской железной дороги

Первые камеры–видеоловушки установили железнодорожники на остановочном пункте пригородных электропоездов Крючково КрасЖД (Емельяновский район Красноярского края). Они будут фиксировать факты незаконного вывоза или выброса мусора на пассажирскую платформу.

Нововведение поможет работникам магистрали бороться с нарушителями чистоты и сохранять безупречное экологическое состояние платформ.

Специальные видеокамеры закреплены на высоких точках, чтобы полностью контролировать остановочный пункт и прилегающую к нему территорию, вести видеозапись и наблюдение в режиме онлайн.

Информация о выявленных нарушениях будет передаваться в правоохранительные органы.

Установка видеокамер запланирована на остановочных пунктах Емельяновского, Берёзовского и Манского районов Красноярского края, а также Свердловского района Красноярска, где чаще всего возникают несанкционированные свалки.

Добавим, практика использования видеокомплексов на железной дороге показывает, что это дисциплинирует граждан. Так, с помощью видеокамер на переездах автоматически фиксируются нарушения водителями ПДД, а на вокзалах видекомплексы помогают следить за соблюдением общественного порядка.

Красноярская железная дорога призывает жителей края сохранять чистоту на платформах, беречь природу и экологию одного из уникальных регионов страны.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД