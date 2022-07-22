8 автомобилей пострадали в столкновении с КАМАЗом на Коммунальном мосту

Сотрудники ГИБДД поделились новыми подробностями аварии, которая произошла сегодня в утреннее время на Коммунальном мосту. По официальной информации, при столкновении с КАМАЗом пострадали восемь легковых машин. Предварительно установлено, что грузовым автомобилем управлял 38-летний водитель, который допустил столкновение с Honda, Mazda, Datsun, двигающимися в попутном направлении. Затем КАМАЗ выехал на встречку и протаранил Lada Priora, Hyundai, Renault, Audi и Mazda.

В результате ДТП водитель Hyundai получил незначительные травмы. Потерпевший был доставлен в медучреждение для обследования. Добавим, что водитель грузовика оказался трезвым.

Скриншот: t.me/gibdd124