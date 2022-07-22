Жители Центрального и Железнодорожного районов Красноярска на сутки останутся без холодной воды

В Красноярске вечером в пятницу, 22 июля, стартуют ремонтные работы на водопроводных сетях в центре города. Как заявили в СГК, в связи с заменой дефектного участка магистрального трубопровода от водозабора о. Посадного до 23:00 23 июля будет отключено холодное водоснабжение в части домов Центрального, а также Железнодорожного районов.

Со списком адресов, попадающих под отключение, можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Добавим, что людей просят набрать запас питьевой воды. Если вы собираетесь уехать на выходные, то проверьте, чтобы краны были закрыты.

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