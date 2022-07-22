На севере Красноярского края построят этнокультурный парк с оленьей фермой

В Дудинке началось строительство этнокультурного парка под открытым небом «Легенды тундры». Площадь самого масштабного на Таймыре этнопарка составит 300 тысяч квадратных метров.

На площадке, раскинувшейся на берегу реки, предусмотрены игровые зоны для детей, спортивные и краеведческие маршруты, места для пикников. Появится и конгресс-холл для деловых и праздничных событий. Главной изюминкой парка должны стать фермы – оленья, собачья и овцебыков.

«Все здания и архитектурные формы стилизуют под чум и другие архитектурные элементы в стиле коренных народов Таймыра. Сейчас ведутся земляные работы. Позже планируется приступить к возведению четырех модульных конструкций. Это будет домик рыбака, банный комплекс, административное здание и крупная многофункциональная конструкция, которая будет служить в том числе и амфитеатром», – рассказала директор Дудинского спорткомплекса Светлана Кондрина.

Сообщается, что комплекс будет доступен для гостей в любой сезон.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын