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Редкого бородача-ягнятника сфотографировали на юге Красноярского края

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Красноярск
14:15 22 Июля 2022
природа, птица, в красноярском крае
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В Красноярском крае в Саяно-Шушенском заповеднике был замечен бородач-ягнятник. Этот вид птиц является редким и малоизученным, также он включен в Красную книгу РФ и Красноярского края.

Как рассказали в пресс-службе заповедника, на юге Красноярского края бородач появляется крайне редко и отнесен к категории залетного вида. В первый раз эту птицу заметили в Саяно-Шушенском заповеднике в 1991 году.

В январе этого года начальник научного отдела Роман Афанасьев сфотографировал бородача-ягнятника, а потом он запечатлел редкую птицу уже в мае. Специалисты предполагают, что бородач гнездится на юге региона и если это подтвердится, то его можно будет внести в перечень орнитофауны заповедника.

Фото: Р. Афанасьев / vk.com/sayanzapoved

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