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Трое друзей из Красноярска пойдут под суд за кражу самокатов и велосипедов

Главная Общество
Красноярск
13:15 22 Июля 2022
кража, велосипед, полиция, красноярск, подросток
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В Красноярске двое несовершеннолетних и 21-летний молодой человек пойдут под суд по обвинению в совершении краж велосипедов и самокатов. В ГУ МВД России по краю сообщили, что в полицию обратились несколько красноярцев, заявивших о хищении велосипедов. Выяснилось, что их украли из подъездов многоквартирных домов в Октябрьском районе.

Впоследствии было установлено, что с апреля по май минувшего года 17-летний житель Красноярска, работая промоутером, разносил объявления и имел доступ в подъезды. Несовершеннолетний предложил свои друзьям украсть имущество вместе, на что двое друзей ответили согласием. В результате им удалось похитить семь велосипедов и два самоката. Ущерб составил свыше 92 тыс рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых удалось задержать. Полицейские выяснили, что 17-летний юноша причастен к восьми преступлениям, 21-летний – к пяти преступлениям, 15-летний подросток – к четырем. Украденное они сдавали в ломбард. Стражами правопорядка были найдены три велосипеда и два самоката. В отношении троих красноярцев заведено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы. Уголовное дело было передано в суд.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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