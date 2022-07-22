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Жителям Красноярска снова советуют привиться от коронавируса

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Красноярск
12:45 22 Июля 2022
красноярск, минздрав, вакцинация
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В Минздраве Красноярского края предупредили о сезонном росте респираторных заболеваний. Жителей региона просят провакцинироваться, прежде чем закончатся отпуска и начнут формироваться крупные коллективы.

«Несмотря на спад, в крае продолжается циркуляция коронавирусной инфекции, с большой долей вероятности она наслоится на „традиционные“ осенние вирусы, поэтому медработники советуют гражданам не забывать о вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа», — говорится в сообщении минздрава.

В настоящее время в регионе действуют 129 стационарных и два мобильных пункта вакцинации. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг, по телефону, либо лично обратившись в поликлинику. В минздраве отметили, что на 20 июля вакцинацию от коронавируса завершили 1 310 808 взрослых и 6 417 детей. Прививочную кампанию против гриппа в Красноярском крае планируют начать в конце августа. 

Сейчас в 11 временных инфекционных госпиталях региона занято 73,06 % коек. В стационарах от коронавируса лечатся 255 пациентов, в том числе 11 детей; амбулаторно – 311 пациентов, в том числе 42 ребёнка.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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