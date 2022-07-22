Родительский контроль: Красноярский «Ростелеком» фиксирует рост числа пользователей сервиса Kaspersky Safe Kids

В Красноярском филиале «Ростелекома» отмечают всплеск интереса абонентов к сервису Kaspersky Safe Kids. Этот продукт помогает родителям дистанционно контролировать пребывание детей в интернете: отслеживать их активность в социальных сетях, видеть, с кем они общаются онлайн, защищать от нежелательного контента, ограничивать время на игры.

Kaspersky Safe Kids также собирает статистику о звонках и сообщениях ребенка, отслеживает его местонахождение и передвижения. Контроль осуществляется за всеми устройствами, с которых можно выйти в интернет, — это компьютер, планшет, смартфон.

«Увеличение количества подключений к Kaspersky Safe Kids связан с тем, что летом, как правило, дети предоставлены сами себе, и родители хотят обеспечить их безопасность как на улице, так и в интернете. Очередной рост подключений мы традиционно будем наблюдать в начале учебного года, когда ученики младших классов пойдут в школу. Это закономерная ситуация, так как программное решение действительно помогает: через приложение в мобильном телефоне родители дистанционно могут контролировать своих детей и своевременно реагировать на “нештатные” ситуации», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Kaspersky Safe Kids доступен всем абонентам «Ростелекома», пользующимся услугой «Домашний интернет» и пакетными предложениями. Стоимость ежемесячной подписки на сервис составляет 99 рублей, годовой — 900 рублей.

Подключить опцию можно самостоятельно в личном кабинете на сайте «Ростелекома» или в мобильном приложении. Информация о том, как зарегистрировать личный кабинет, привязать к нему услуги и совершить оплату, представлена на сайте провайдера в разделе «Помощь».

Возрастная категория 6+

Фото: «Ростелеком»