За неделю 290 жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей

В Красноярском крае за прошедшие семь дней в медицинские учреждения с жалобами на присасывание клещей обратились 290 человек. 37 из общего числа укушенных оказались детьми.

В Управлении Роспотребнадзора по региону заявили, что диагноз клещевой вирусный энцефалит предварительно поставили 36 жителям Красноярского края. Причем 2/3 из них являются жителями краевого центра. Также специалисты отмечают, что активность клещей остается выше эпидемически безопасного уровня.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости