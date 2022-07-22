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Жителю Красноярского края дали 3 года колонии за незаконную рубку леса более чем на 3 млн рублей

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Красноярск
12:00 22 Июля 2022
лес, вырубка, в красноярском крае, прокуратура
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В Красноярском крае суд вынес приговор жителю Большемуртинского района, который обвинялся в незаконной рубке леса более чем на 3 миллиона рублей. 
В краевой прокуратуре рассказали, что с мая по август прошлого года мужчина в составе организованной преступной группы совершил рубки лесных насаждений на территории «Большемуртинского лесничества». Вырубка деревьев осуществлялась на участках, которые относятся к защитной и водоохранной зонам. 

Жителю Красноярского края дали 3 года колонии за незаконную рубку леса более чем на 3 млн рублей

Незаконные действия обвиняемого причинили лесному фонду ущерб на сумму более чем три млн рублей. Решением суда злоумышленника приговорили к трем годам одному месяцу исправительной колонии общего режима. Исковые требования о возмещении нанесенного ущерба были удовлетворены в полном объеме. 

Фото: © прокуратура Красноярского края 

 

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