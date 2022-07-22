Жителю Красноярского края дали 3 года колонии за незаконную рубку леса более чем на 3 млн рублей

В Красноярском крае суд вынес приговор жителю Большемуртинского района, который обвинялся в незаконной рубке леса более чем на 3 миллиона рублей.

В краевой прокуратуре рассказали, что с мая по август прошлого года мужчина в составе организованной преступной группы совершил рубки лесных насаждений на территории «Большемуртинского лесничества». Вырубка деревьев осуществлялась на участках, которые относятся к защитной и водоохранной зонам.

Незаконные действия обвиняемого причинили лесному фонду ущерб на сумму более чем три млн рублей. Решением суда злоумышленника приговорили к трем годам одному месяцу исправительной колонии общего режима. Исковые требования о возмещении нанесенного ущерба были удовлетворены в полном объеме.

Фото: © прокуратура Красноярского края