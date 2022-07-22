ГИБДД проводит масштабные рейды в Красноярском крае на выездах из населенных пунктов

В Красноярском крае в пятницу, 22 июля, инспекторы ГИБДД проводят масштабные рейды по выявлению нарушителей ПДД. В ГИБДД России по региону отметили, что летом в выходные увеличивается риск должных аварий с тяжелыми последствиями. Согласно статическим данным, большинство автопроисшествий происходит из-за грубых нарушений ПДД водителями, выезжающими на полосу, которая предназначена для встречного движения.

Также автомобилисты превышают скорость и не пристегиваются ремнями безопасности. Отметим, что рейды будут одновременно проходить на территории всего региона.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости