В Красноярске завершился ремонт улицы Пограничников

В Красноярске строители завершили ремонтные работы на улице Пограничников. Оценить качество работ довелось кураторам, подрядным организациям и народным инспекторам. Отметим, что проезжая часть улицы была обновлена в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В правительстве Красноярского края рассказали, что ремонт проводили на участке проезжей части от Ястынской до Пограничников, 2. Специалисты подрядной организации заменили асфальтобетонное покрытие, бортовые камни, провели ремонт тротуаров. Специалисты сформировали 16 карманов для остановок общественного транспорта и оборудовали переходы для пешеходов.

Также в рамках работ был проведен перенос опор контактной сети троллейбусов, установлены новые остановочные павильоны, светофоры и пешеходные ограждения.

Отметим, что перекресток ул. Пограничников и Башиловская был модернизирован для обеспечения доступа на Башиловскую и создания возможности левого поворота на выезде спорткомплекса «Сокол». Согласно контракту объект должны сдать 31 августа, однако ремонт улицы уже завершен. Рабочим предстоит только нанести разметку.

Куратор проекта «Дорожная инспекция ОНФ Евгений Рец рассказал, что в прошлом к данному дорожному объекту было много замечаний. Из-за того, что ул. Пограничников расположена в промышленной зоне, по ней проезжает огромное число грузовых автомобилей, что стало причиной сильной изношенности асфальтового покрытия. Более того, на улице не была обеспечена пешеходная безопасность. Общественный контроль будет следить за исполнением гарантийных обязательств на протяжении пяти лет.

Добавим, что специалисты ежегодно проводят комплекс мероприятий по обследованию гарантийных дорожных участков. В том случае, если компания-подрядчик уклоняется от исполнения собственных обязательств, то ей грозят судебные тяжбы и денежные штрафы.

Фото: admkrsk.ru