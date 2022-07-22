22 июля
Красноярск
погода +22 °C
56.48
 
€ 57.11
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске завершился ремонт улицы Пограничников

Главная Общество
Красноярск
11:15 22 Июля 2022
город, красноярск, благоустройство, улица, правительство
версия для печати Ico_print

В Красноярске строители завершили ремонтные работы на улице Пограничников. Оценить качество работ довелось кураторам, подрядным организациям и народным инспекторам. Отметим, что проезжая часть улицы была обновлена в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».  

 В правительстве Красноярского края рассказали, что ремонт проводили на участке проезжей части от Ястынской до Пограничников, 2. Специалисты подрядной организации заменили асфальтобетонное покрытие, бортовые камни, провели ремонт тротуаров. Специалисты сформировали 16 карманов для остановок общественного транспорта и оборудовали переходы для пешеходов.

Также в рамках работ был проведен перенос опор контактной сети троллейбусов, установлены новые остановочные павильоны, светофоры и пешеходные ограждения.

Отметим, что перекресток ул. Пограничников и Башиловская был модернизирован для обеспечения доступа на Башиловскую и создания возможности левого поворота на выезде спорткомплекса «Сокол». Согласно контракту объект должны сдать 31 августа, однако ремонт улицы уже завершен. Рабочим предстоит только нанести разметку.

Куратор проекта «Дорожная инспекция ОНФ Евгений Рец рассказал, что в прошлом к данному дорожному объекту было много замечаний. Из-за того, что ул. Пограничников расположена в промышленной зоне, по ней проезжает огромное число грузовых автомобилей, что стало причиной сильной изношенности асфальтового покрытия. Более того, на улице не была обеспечена пешеходная безопасность. Общественный контроль будет следить за исполнением гарантийных обязательств на протяжении пяти лет.

Добавим, что специалисты ежегодно проводят комплекс мероприятий по обследованию гарантийных дорожных участков. В том случае, если компания-подрядчик уклоняется от исполнения собственных обязательств, то ей грозят судебные тяжбы и денежные штрафы.

Фото: admkrsk.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Белый медведь Феликс из «Роева ручья» отпраздновал новоселье

Белый медведь Феликс из «Роева ручья» отпраздновал новоселье

22 Июля 2022 г.
Апартаменты медведя стилизовали под Арктику
Новости Красноярска: На севере Красноярского края построят этнокультурный парк с оленьей фермой

На севере Красноярского края построят этнокультурный парк с оленьей фермой

22 Июля 2022 г.
Комплекс будет доступен для гостей в любой сезон
Новости Красноярска: МЧС предупреждает: 22-23 июля в Красноярск придут сильные дожди и град

МЧС предупреждает: 22-23 июля в Красноярск придут сильные дожди и град

22 Июля 2022 г.
Непогода ожидается в центральных и южных районах Красноярского края
Новости Красноярска: Редкого бородача-ягнятника сфотографировали на юге Красноярского края

Редкого бородача-ягнятника сфотографировали на юге Красноярского края

22 Июля 2022 г.
Птица занесена в Красную книгу
Новости Красноярска: 8 автомобилей пострадали в столкновении с КАМАЗом на Коммунальном мосту

8 автомобилей пострадали в столкновении с КАМАЗом на Коммунальном мосту

22 Июля 2022 г.
Одного из водителей доставили в больницу
Новости Красноярска: Видеоловушки помогут бороться с нарушителями чистоты на пригородных платформах Красноярской железной дороги

Видеоловушки помогут бороться с нарушителями чистоты на пригородных платформах Красноярской железной дороги

22 Июля 2022 г.
Информация будет передаваться в правоохранительные органы
Новости компаний
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Перевозивший дизельное топливо бензовоз опрокинулся на трассе Ачинск – Боготол

Перевозивший дизельное топливо бензовоз опрокинулся на трассе Ачинск – Боготол

20 Июля 2022 г.
Площадь разлива нефтепродукта – 5 квадратных метров
Новости Красноярска: Красноярский форум «Бирюса» могут перевести в круглогодичный формат

Красноярский форум «Бирюса» могут перевести в круглогодичный формат

19 Июля 2022 г.
Губернатор Красноярского края поддержал предложение по строительству новых домиков
Новости Красноярска: В Якутске сотрудник кафе избили клиента за жалобу на протухший суп

В Якутске сотрудник кафе избили клиента за жалобу на протухший суп

19 Июля 2022 г.
Они нанесли мужчине не меньше 20 ударов по голове
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru