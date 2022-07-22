В Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет пресс-конференция, посвящённая очередному этапу «Арбузного триатлона» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22 июля в 12:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет пресс-конференция, посвящённая Чемпионату и первенству Омской области по кросс-триатлону – очередному этапу «Арбузного триатлона». Соревнования пройдут 30 июля в Парке Победы.
Участники:
- Марина Баданина – детский тренер по триатлону, главный секретарь «Арбузного триатлона»;
- Егор Кучеренко – член сборной Омской области по триатлону, кандидат на включение в сборную России по дуатлону-спринт.
- Сергей Маков – основатель школы плавания «Swim Master».
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