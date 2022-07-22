Двое 14-летних подростков сбежали из медучреждения Красноярска

В Красноярске с территории одного из медицинских учреждений Октябрьского района сбежали двое 14-летних подростков. Как сообщили в ГУ МВД России по краю, информация о пропаже была передана в правоохранительные органы в четверг, 21 июля. Представитель медучреждения рассказал, что подростки сбежали во время прогулки.

В этой связи ориентировки на несовершеннолетних были переданы всем нарядам полиции. Если вам станет что-либо известно о местонахождении подростков, позвоните по номеру 112 или 249-01-48.

Приметы разыскиваемых:

Короткие русые волосы, кареглазый, рост около 1 м 65 см, худощавого телосложения. Есть ссадина на одном из колен. В день пропажи на нем была спортивная кофта без замка и капюшона, с зелеными рукавами и красным торсом. Также он был одет в черные шорты и темные сланцы.

Был одет в голубую кофту на замке, темные спортивные штаны и белые кроссовки. Короткие рыжие волосы, рост около 1 м 50 см, худощавый, носит очки.

По последней информации, подростков удалось обнаружить. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости