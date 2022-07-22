В Красноярским крае ветеринары вытащили банку сгущёнки из пасти белой медведицы

В посёлке Диксон спасли белую медведицу, язык которой застрял в консервной банке. Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, медведя обнаружили в 3 км от аэропорта и обездвижили с первого выстрела специальным дротиком. Ветеринар установил, что это самка в возрасте около 2 лет, весом 80-90 кг.

После того как банку сняли с языка медведицы, ветеринар обработал язык животного, на котором было множество порезов. По словам ветврача Московского зоопарка Михаила Альшинецкого, самка была худая и немного обезвоженная. Её язык повреждён, но восстановится.

«Мы сейчас пустим физраствор, сейчас она в хорошем наркозе лежит. Времени хватит, чтобы довести её до места выпуска. Потом ей сделаем антидот, и всё будет нормально», — рассказал Михаил Альшинецкий.

Несколько дней за медведицей будут наблюдать. Ей оставят запас рыбы, чтобы у неё не было необходимости охотиться.

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