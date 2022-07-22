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Жительницу Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Главная Общество
Красноярск
10:25 22 Июля 2022
в красноярском крае, преступление, полиция, штраф
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В Красноярском крае сотрудникам полиции удалось доказать вину жительницы Енисейска, которая обвинялась в дискредитации Вооруженных сил РФ. В ГУ МВД России по региону сообщили, что в правоохранительные органы поступило заявление о нахождении записей, информация которых дискредитирует ВС РФ. Участковые в ходе проверки выяснили, что записи были сделаны 22-летней девушкой.

В отношении нее был составлен административный протокол. В результате суд признал девушку виновной и назначил ей административный штраф на сумму в 30 тысяч рублей.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

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