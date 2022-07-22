22 июля
Красноярск
погода +18 °C
56.48
 
€ 57.11
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В одном из магазинов Красноярска продавали товары без ценников

Главная Общество
Красноярск
09:55 22 Июля 2022
продукты, роспотребнадзор, красноярск, магазины, цены
версия для печати Ico_print

В Красноярске специалисты регионального Управления Роспотребнадзора направили директорам нескольких магазинов предупреждения. Как выяснилось, сотрудники ведомства в рамках проверки магазинов «Хороший», расположенных на улице Свердловской (Красноярск), а также на улице Абаканская (Минусинск) был зафиксирован факт реализации продовольственных товаров без ценников. Таким образом, потребители не могли сделать правильный выбор при покупке товара.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что магазин из Казачинского района заплатит штраф за небезопасный куриный окорочок.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жительницу Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Жительницу Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

22 Июля 2022 г.
Нарушительницей стала 22-летняя девушка
Новости Красноярска: Председатель Заксобрания Красноярского края проверил детскую поликлинику в Назарово

Председатель Заксобрания Красноярского края проверил детскую поликлинику в Назарово

22 Июля 2022 г.
Сейчас к больнице прикреплены порядка 12 тысяч детей
Новости Красноярска: В Красноярске в Ленинском районе стартовал ремонт междоровых проездов

В Красноярске в Ленинском районе стартовал ремонт междоровых проездов

22 Июля 2022 г.
Сейчас ремонт идет на трех участках
Новости Красноярска: Обвиняемых в превышении должностных полномочий сотрудников ЧОП посадили под домашний арест

Обвиняемых в превышении должностных полномочий сотрудников ЧОП посадили под домашний арест

22 Июля 2022 г.
Их уволили в тот же день, когда было возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет пресс-конференция, посвящённая очередному этапу «Арбузного триатлона» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет пресс-конференция, посвящённая очередному этапу «Арбузного триатлона» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22 Июля 2022 г.
22 июля в 12:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет пресс-конференция, посвящённая Чемпионату и первенству Омской области по кросс-триатлону – очередному этапу «Арбузного триатлона». Соревнования пройдут 30 июля в Парке Победы. Участники: - Ма...
Новости Красноярска: Облачная погода и небольшой дождь ждут красноярцев на этих выходных

Облачная погода и небольшой дождь ждут красноярцев на этих выходных

22 Июля 2022 г.
Будет тепло, но жары ждать не стоит
Новости компаний
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

18 Июля 2022 г.
Женщине стало тяжело дышать
Новости Красноярска: 28-летнего жителя Красноярска будут судить за истязание бывшей сожительницы

28-летнего жителя Красноярска будут судить за истязание бывшей сожительницы

20 Июля 2022 г.
Красноярец преследовал женщину и писал сообщения с угрозами
Новости Красноярска: Красноярский форум «Бирюса» могут перевести в круглогодичный формат

Красноярский форум «Бирюса» могут перевести в круглогодичный формат

19 Июля 2022 г.
Губернатор Красноярского края поддержал предложение по строительству новых домиков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru