В одном из магазинов Красноярска продавали товары без ценников

В Красноярске специалисты регионального Управления Роспотребнадзора направили директорам нескольких магазинов предупреждения. Как выяснилось, сотрудники ведомства в рамках проверки магазинов «Хороший», расположенных на улице Свердловской (Красноярск), а также на улице Абаканская (Минусинск) был зафиксирован факт реализации продовольственных товаров без ценников. Таким образом, потребители не могли сделать правильный выбор при покупке товара.

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Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости