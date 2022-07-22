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Председатель Заксобрания Красноярского края проверил детскую поликлинику в Назарово

Главная Общество
Красноярск
10:10 22 Июля 2022
в красноярском крае, здравоохранение
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Председатель Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко в рамках рабочей поездки посетил детскую поликлинику назаровской районной больницы. Модернизация системы здравоохранения находится на контроле у правительства региона и улучшения качества медицинских услуг в Назарово – это один из пунктов программы. Так, в рамках краевой программы «Земский доктор» штат врачей пополнили 4 молодых педиатра. Трое из них воспользовались единовременной краевой выплатой.

«Кадровые вопросы в медучреждениях являются сегодня более острыми, чем приобретение оборудования. В Назарово уже есть успешный опыт по привлечению специалистов. Врачи используют льготы по программе „Земский доктор“, продолжая профессиональный рост. Следует обратить внимание и на решение жилищных проблем медработников», — сказал Алексей Додатко.

Помимо этого, в 2020 году в здании детской поликлиники сделали капитальный ремонт за 29 млн рублей. Отметим, что сейчас к больнице прикреплены порядка 12 тысяч детей.

Фото: © sobranie.info

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