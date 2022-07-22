В Красноярске в Ленинском районе стартовал ремонт междоровых проездов

В Красноярске в Ленинском районе вовсю ведется ремонт междворовых проездов. На данный момент подрядчик осуществляет работы на трех участках: переулок Тихий, 20; Мичурина, 14 а; 52-й квартал, 1. Специалисты проводят демонтаж асфальта и замену бортового камня, после этого будет уложено новое асфальтовое покрытие.

Также планируется работа еще на нескольких участках: Шевченко, №44, №60 и №84; 26 Бакинских комиссаров №76. На этих участках будет уложен новый асфальт и отремонтированы тротуары. Стоимость работ – свыше 8,9 млн рублей.

Добавим, что комплекс ремонтных работ на указанных междворовых территориях должен быть завершен до 30 августа. Осенью начнется второй этап благоустройства, на данный идет формирование списка адресов.

Фото: © admkrsk.ru