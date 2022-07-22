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Обвиняемых в превышении должностных полномочий сотрудников ЧОП посадили под домашний арест

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Красноярск
09:10 22 Июля 2022
преступление, суд, следователи, красноярск
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В Красноярске экс-сотрудников частного охранного предприятия посадили под домашний арест. Они обвиняются в превышении должностных полномочий. Согласно версии следователей, ночью 31 мая два нетрезвых красноярца на Ломоносова встретили своего приятеля на мотоцикле. Мужчина согласился довезти их до центральной части города.

Проезжая по Робеспьера мотоциклист нарушил ПДД при пересечении перекрестка и проехал на красный. После этого на пересечении Ленина и Робеспьера к мужчинам подъехала машина, в которой находились сотрудники ЧОП. Они потребовали остановить мотоцикл, затем начали показывать оружие и избивать троих мужчин.  Добавим, что злоумышленники признали свою вину в совершенном преступлении.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости 

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