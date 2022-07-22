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В Таежном строят новую лыжную базу

Главная Общество
Красноярск
08:44 22 Июля 2022
спорт, строительство, база, лыжи
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Она станет еще одним важным социальным объектом, построенным РУСАЛом в Богучанском районе.  Задачу развивать инфраструктуру и создавать комфортные условия для жизни и работы поставил несколько лет назад основатель компании Олег Дерипаска. Задача сегодня успешно выполняется: всего в развитие поселка Таежный компания вложила уже более 7 млрд рублей, построив жилые дома, новую участковую больницу, два садика и школу, парк культуры и отдыха. На очереди – лыжная база.

Проект новой лыжной базы подготовлен специалистами Богучанского алюминиевого завода. Площадку уже выбрали, готовят к строительным работам, выбирают подрядчика.

О современной комфортабельной лыжной базе в Таежном мечтали давно. В поселке, окруженном лесом, где зимой полно снега, много любителей лыжных прогулок: школьники занимаются в лыжных секциях, сотрудники БоАЗа активно принимают участие в соревнованиях по лыжному спорту, которые проходят в Богучанах.

«Учитывая такую потребность таежнинских жителей, компания РУСАЛ выделила средства на финансирование проектных и строительно-монтажных работ первого этапа строительства лыжной базы - в рамках реализации проекта «На лыжи». Я уверен, что уже к началу нового лыжного сезона жители поселка смогут с комфортом заниматься лыжным спортом», - рассказал Андрей Картавцев, генеральный директор БоАЗа.

Техническое задание на реализацию проекта подготовили специалисты дирекции капстроительства БоАЗа. Они постарались предусмотреть все до мелочей, чтобы здание базы было не только удобно, функционально и подходило для суровых условий севера с морозами до 50 градусов и ниже, но и с точки зрения эстетики отвечало бы основным современным требованиям.

«Главный павильон с красивым фасадом, витражными окнами и террасой по периметру сможет принимать одновременно до 30 человек», - отметил Анатолий Моршинин, менеджер дирекции капстроительства БоАЗа.

Разработанным проектом предусмотрены душевые и санузлы, прокат лыж, холл, медпункт и даже небольшой буфет. Пока примеряешь лыжи, можно будет выпить кофе и полюбоваться прекрасным видом на лыжную трассу. А летом здесь можно будет кататься на роллерах.

В Таежном строят новую лыжную базу

Сейчас на площадке будущей базы уже начались строительно-монтажные и геодезические работы, установлены опоры освещения силами специалистов БоАЗа. В ближайшее время будет определен подрядчик. К осени развернутся основные работы первого этапа строительства: возведение непосредственно павильона лыжной базы с инженерными сетями и благоустройство прилегающей территории. Вторым этапом построят лыжно-роллерную трассу.

Фото: пресс-служба БоАЗ

Общество / НОВОСТИ
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