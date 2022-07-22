Михаил Комков продолжит играть за красноярский «Енисей»

Руководство футбольного «Енисея» объявило о том, что полузащитник Михаил Комков остается в Красноярске. Клуб и хавбек достигли договоренности, продлив контракт.

Как заявили в пресс-службе красно-синих, в ближайшее время Михаил Комкову предстоит тренироваться с «Енисеем-2». Это необходимо для того, чтобы полузащитники смог быстро набрать игровую форму и влиться в основную команду. Добавим, что сейчас Михаил находится в Санкт-Петербурге, где «Енисей-2» сыграет против «Зенита-2». Встреча пройдет 24 июля.

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