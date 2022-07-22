22 июля
Красноярск
погода +18 °C
56.48
 
€ 57.11
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Михаил Комков продолжит играть за красноярский «Енисей»

Главная Общество
Красноярск
08:40 22 Июля 2022
футбол, команда, енисей, красноярск
версия для печати Ico_print

Руководство футбольного «Енисея» объявило о том, что полузащитник Михаил Комков остается в Красноярске. Клуб и хавбек достигли договоренности, продлив контракт.

Как заявили в пресс-службе красно-синих, в ближайшее время Михаил Комкову предстоит тренироваться с «Енисеем-2». Это необходимо для того, чтобы полузащитники смог быстро набрать игровую форму и влиться в основную команду. Добавим, что сейчас Михаил находится в Санкт-Петербурге, где «Енисей-2» сыграет против «Зенита-2». Встреча пройдет 24 июля.

Скриншот: © vk.com/fcenisey

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жительницу Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Жительницу Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

22 Июля 2022 г.
Нарушительницей стала 22-летняя девушка
Новости Красноярска: Председатель Заксобрания Красноярского края проверил детскую поликлинику в Назарово

Председатель Заксобрания Красноярского края проверил детскую поликлинику в Назарово

22 Июля 2022 г.
Сейчас к больнице прикреплены порядка 12 тысяч детей
Новости Красноярска: В одном из магазинов Красноярска продавали товары без ценников

В одном из магазинов Красноярска продавали товары без ценников

22 Июля 2022 г.
Директоры магазинов получили предупреждения
Новости Красноярска: В Красноярске в Ленинском районе стартовал ремонт междоровых проездов

В Красноярске в Ленинском районе стартовал ремонт междоровых проездов

22 Июля 2022 г.
Сейчас ремонт идет на трех участках
Новости Красноярска: Обвиняемых в превышении должностных полномочий сотрудников ЧОП посадили под домашний арест

Обвиняемых в превышении должностных полномочий сотрудников ЧОП посадили под домашний арест

22 Июля 2022 г.
Их уволили в тот же день, когда было возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет пресс-конференция, посвящённая очередному этапу «Арбузного триатлона» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет пресс-конференция, посвящённая очередному этапу «Арбузного триатлона» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22 Июля 2022 г.
22 июля в 12:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдет пресс-конференция, посвящённая Чемпионату и первенству Омской области по кросс-триатлону – очередному этапу «Арбузного триатлона». Соревнования пройдут 30 июля в Парке Победы. Участники: - Ма...
Новости компаний
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В аварии с двумя большегрузами в Красноярском крае погибли два человека

В аварии с двумя большегрузами в Красноярском крае погибли два человека

19 Июля 2022 г.
Одна полоса на 624 км трассы Р-255 «Сибирь» перекрыта
Новости Красноярска: В Якутске сотрудник кафе избили клиента за жалобу на протухший суп

В Якутске сотрудник кафе избили клиента за жалобу на протухший суп

19 Июля 2022 г.
Они нанесли мужчине не меньше 20 ударов по голове
Новости Красноярска: В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

18 Июля 2022 г.
Женщине стало тяжело дышать
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru