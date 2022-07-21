Красноярский алюминиевый завод организовал экскурсии для детей металлургов

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ проходят еженедельные экскурсии для детей сотрудников. Сыновья и дочери кразовцев, которым уже исполнилось 14 лет, могут увидеть, где и в каких условиях работают их родители.



Старшеклассники, чьи мамы и папы трудятся на предприятии, посещают участки электролизного и литейного производства, где опытные сотрудники показывают и рассказывают о производстве алюминия. Экскурсии для старшеклассников на КрАЗе проводят в том числе и с профориентационной целью.



– Мир не стоит на месте. Тот металлург, который был 20 лет назад, уже историческое прошлое. Сегодня активно внедряется автоматизация и механизация труда, что делает профессию металлурга более современной, более инженерной. Именно это мы хотим донести до молодого поколения, чтобы у них возникало желание продолжать дело родителей, — рассказывает о цели экскурсий директор по персоналу «РУСАЛ Красноярск» Андрей Назаров.



На каждом этапе экскурсии детям металлургов рассказывают не только про особенности производства, но и про условия, в которых работают металлурги, которые РУСАЛ постоянно улучшает. За последний год только на ремонт бытовых и административных помещений направили 20 млн рублей. Улучшение условий труда на КрАЗе проходит по одной из основных социальных программ, утвержденных в политике РУСАЛА основателем компании Олегом Дерипаска.



Дети металлургов в рамках экскурсии посещают и опытно-промышленный литейный комплекс Инженерно-технологического центра РУСАЛа. В этом подразделении компании занимаются разработками новых сплавов и технологий. И именно литейное производство особенно впечатляет подростков.





– Визуально мне показалось, что расплавленный жидкий алюминий, который можно увидеть в литейном отделении, выглядит эстетично, красиво и даже затягивает. Мой папа работает на КрАЗе, он у меня отличный человек, пример для семьи, отличный семьянин, я горжусь им, – рассказывает участник экскурсии Денис Костецкий.



Во время экскурсий потенциальные продолжатели кразовских династий задают вопросы, а после них делятся впечатлениями, получают в подарок памятные сувениры. Всего более 50 детей металлургов побывают в июле на Красноярском алюминиевом заводе.