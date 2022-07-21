Ремонтные работы на развязке Красноярск – Солонцы перенесли на 25-29 июля

В Красноярске были перенесены сроки проведения ремонтных работ на развязке автомобильных дорог Обход и Красноярск – Солонцы. Как заявили в пресс-службе КРУДОР, сроки пришлось сдвинуть из-за неблагоприятных погодных условий. Дело в том, что регулярные дожди не позволят выполнять запланированный объем работ.

В этой связи было принято решение передвинуть проведение ремонтных мероприятий на 25-29 июля. Ранее Sibnovosti сообщали о том, что в Красноярске будет изменена схема движения в районе проспекта Котельникова.

Фото: vk.com/krudor_2650627