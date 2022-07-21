Красноярскую сеть АЗС «Магнат-РД» продают за 1,2 млрд рублей

99% уставного капитала красноярской сети АЗС «Магнат-РД» выставили на торги. Начальная цена – около 1,2 млрд рублей, а нижняя граница проходит по отметке в 239 млн рублей. Как указано на сайте Российского аукционного дома, торги состоятся в период с 16 августа по 30 сентября.

Сеть АЗС продаётся в рамках банкротства московского ООО «Регион нефтетрейд». «Магнат-РД» занимал около 10% рынка нефтепродуктов в Красноярском крае. В 2017 году банк «Ак Барс» подал иск о признании сети банкротом и в 2019 году выиграл дело. Некоторое время АЗС находились под брендом «Газпром», однако после ухода бренда с территории региона, часть заправок стала работать с «Красноярскнефтепродуктом».

Отметим, что это уже вторая попытка продать сеть АЗС. В феврале 2022 года лот был выставлен на торги с начальной ценой более 1,3 млрд рублей, но желающих приобрести «Магнат-РД» не нашлось.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский