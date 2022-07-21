21 июля
Красноярск
погода +22 °C
56.48
 
€ 57.11
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярскую сеть АЗС «Магнат-РД» продают за 1,2 млрд рублей

Главная Общество
Красноярск
17:15 21 Июля 2022
в красноярском крае, аукцион, азс
версия для печати Ico_print

99% уставного капитала красноярской сети АЗС «Магнат-РД» выставили на торги. Начальная цена – около 1,2 млрд рублей, а нижняя граница проходит по отметке в 239 млн рублей. Как указано на сайте Российского аукционного дома, торги состоятся в период с 16 августа по 30 сентября.

Сеть АЗС продаётся в рамках банкротства московского ООО «Регион нефтетрейд». «Магнат-РД» занимал около 10% рынка нефтепродуктов в Красноярском крае. В 2017 году банк «Ак Барс» подал иск о признании сети банкротом и в 2019 году выиграл дело. Некоторое время АЗС находились под брендом «Газпром», однако после ухода бренда с территории региона, часть заправок стала работать с «Красноярскнефтепродуктом».

Отметим, что это уже вторая попытка продать сеть АЗС. В феврале 2022 года лот был выставлен на торги с начальной ценой более 1,3 млрд рублей, но желающих приобрести «Магнат-РД» не нашлось. 

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае появилось отделение федерации спортивных нард

В Красноярском крае появилось отделение федерации спортивных нард

21 Июля 2022 г.
Настольную игру признали официальным видом спорта в апреле 2022 года
Новости Красноярска: Ремонтные работы на развязке Красноярск – Солонцы перенесли на 25-29 июля

Ремонтные работы на развязке Красноярск – Солонцы перенесли на 25-29 июля

21 Июля 2022 г.
Виной всему погодные условия
Новости Красноярска: С октября на Сахалин из Красноярска можно будет слетать за 3 тысяч рублей

С октября на Сахалин из Красноярска можно будет слетать за 3 тысяч рублей

21 Июля 2022 г.
Льготные вылеты начнутся с 20 октября
Новости Красноярска: Красноярский алюминиевый завод организовал экскурсии для детей металлургов

Красноярский алюминиевый завод организовал экскурсии для детей металлургов

21 Июля 2022 г.
Всего более 50 детей побывают в июле на КрАЗе
Новости Красноярска: В Красноярске с 1 августа снизится стоимость безлимитного проездного билета в общественном транспорте

В Красноярске с 1 августа снизится стоимость безлимитного проездного билета в общественном транспорте

21 Июля 2022 г.
Разница составит 300 рублей
Новости Красноярска: Департамент градостроительства Красноярска требует снести здание религиозной организации на улице Мичурина

Департамент градостроительства Красноярска требует снести здание религиозной организации на улице Мичурина

21 Июля 2022 г.
В администрации считают, что дом построен самовольно и с нарушениями
Новости компаний
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

18 Июля 2022 г.
Женщине стало тяжело дышать
Новости Красноярска: Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

16 Июля 2022 г.
В отношении молодого шофера "ВАЗа" составили несколько административных протоколов
Новости Красноярска: 28-летнего жителя Красноярска будут судить за истязание бывшей сожительницы

28-летнего жителя Красноярска будут судить за истязание бывшей сожительницы

20 Июля 2022 г.
Красноярец преследовал женщину и писал сообщения с угрозами
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru