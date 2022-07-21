Городские электропоезда Красноярска в первом полугодии перевезли почти миллион пассажиров

В первом полугодии 2022 года по железнодорожным маршрутам, входящим в проект «Городская электричка» Красноярской железной дороги, перевезено 952 тыс. пассажиров. Это на 22 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Напомним, проект охватывает 6 и 7 районов Красноярска, а также в него входит направление до Дивногорска. Электропоезда соединяют 30 остановочных пунктов внутригородского маршрута. Три станции – Красноярск, Красноярск Северный и Енисей – функционируют по принципу транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Наибольший рост пассажиропотока в первом полугодии зафиксирован на станциях Дивногорск (+ 44%) и Енисей (+36%).

Количество пассажиров, выбирающих «Городскую электричку» для поездок по ежедневным делам, выросло также на станциях Красноярск (+23%) и Злобино (+14%).

Чаще отдавать предпочтение электричкам стали жители самого крупного района Красноярска – Советского. Так, со станции Красноярск Северный, к которой тяготеют улицы Светлогорская, 9 Мая, Шумяцкого, Мате Залки, за полгода отправилось в поездки почти 20 тыс. пассажиров, что превышает уровень аналогичного периода предыдущего года на 11%.

Столь значительный рост пассажиропотока связан с масштабным развитием этого вида транспорта, который стал особенно популярен, в том числе, в период больших автодорожных ремонтов в столице края. Его преимущества – независимость от автодорожной ситуации и погодных условий, ценовая доступность, скорость.

Так, уехать со станции Енисей, расположенной в правобережной части Красноярска, в центр города – до Красноярского железнодорожного вокзала – в будние дни можно на 20 электричках. Добраться без пересадок с правобережных остановочных пунктов в Железнодорожный и Октябрьский районы краевого центра (платформы Путепровод, Калинина, Бугач) можно более чем на 10 электропоездах. При этом, поездка занимает от 10 минут до получаса.

Стоимость проезда в городских электропоездах составляет 28 рублей, включая направление Красноярск – Дивногорск. Для льготных категорий пассажиров – 14 рублей. Провоз велосипедов и спортивного инвентаря бесплатный. Для оплаты доступны как наличный, так и безналичный расчет непосредственно в вагоне электропоезда.

Перевозки пассажиров осуществляются электропоездами современных модификаций, среди которых новейшие модели ЭП3Д – такие составы оснащены системами климат-контроля и удобными мягкими креслами, адаптированы под маломобильных пассажиров.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД