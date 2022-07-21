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В Красноярске стартует приемка школ и детсадов к новому учебному году

Главная Общество
Красноярск
15:12 21 Июля 2022
город, детсад, школы, красноярск, администрация
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В Красноярске в городских школах и детсадах продолжаются работы по капитальному ремонту. В этом году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе» на обновление материально-технической базы образовательных учреждений направлено свыше 530 млн рублей. В общей сложности в течение этого летнего периода подрядные организации выполнят более 100 видов ремонтных работ.

Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Андрей Сигида посетил несколько образовательных учреждений и оценил качество работ.

В здании школы №10, которой уже 85 лет, в настоящее время проводится ремонт входных групп и части кровли. Отметим, что подрядчик уже обновил центральную часть здания с ул. Ленина. Теперь фасад здания имеет оливкой цвет, основной фасад выкрасили в бледно-бежевый, а пилястры и лепнина стали белыми.

По словам Андрея Сигиды, на данный момент строители ведут работы по капремонту кровли и крыльца.

«В 2020 году в образовательном учреждении был проведен капремонт пищеблока. В рамках работ было полностью заменено оборудование и установлены новые окна. В ближайшее время будет сделана красивая архитектурная подсветка. В связи с тем, что работы проходят с опережением графика, то капремонт школы планируют закончить до конца сентября», - сказал он.

Сейчас в Красноярске стартует приемка дошкольных образовательных учреждений. Она будет проходить поэтапно и начнется с Советского района. В детских садах ремонтные работы закончены на 90%. С начала лета работы по капремонту начались в 28 дошкольных учреждениях. Подрядные организации отремонтировали группы, обновили кровли и прогулочные территории.

Зам.руководителя главного управления образования администрации города Андрей Сигида оценил качество капитального ремонта детского сада №140. В этом году на территории учреждения было заменено асфальтовое покрытие. В общей сложности подрядная организация уложила свыше 2 тысяч квадратных метров асфальта.

«В 2021 году в детском саду №140 был проведен капитальный ремонт кровли и заменена облицовка. В этом году также была произведена замена двух аварийных веранд на две современные металлические конструкции. Всего на территории детсада выявлены четыре такие веранды. Мы понимаем, что они были давно построены и фундамент, а также стены находятся в плохом состоянии. Для нас очень важно, чтобы образовательный процесс проходил в безопасных условиях», - заявил он.

Андрей Сигида также рассказал о существовании так называемого «фонда веранд». Так, веранды с территории детских садов, находящихся на капитальном ремонте, перевозят в другие дошкольных образовательные учреждения.

В главном управлении образования отмечают, что контроль хода ремонтных работ в учреждениях осуществляется в ежедневном режиме. На этой неделе спецкомиссия начнет оценивать готовность детсадов и школ к новому учебному году.

Фото: © Евгений Епанчинцев / РИА Новости

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