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В Красноярске с 1 августа снизится стоимость безлимитного проездного билета в общественном транспорте

Главная Общество
Красноярск
16:45 21 Июля 2022
билеты, цена, администрация, город, красноярск, транспорт
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Мэрия Красноярска вместе с городскими перевозчиками приняли решение о снижении стоимости безлимитного проездного билета. Согласно договоренностям, с 1 августа его стоимость будет снижена на 300 рублей. Таким образом, цена безлимитного билета составит не 2 100 рублей, а 1 800 рублей. В пресс-службе администрации города заявили, что по планам данная стоимость будет сохранена до конца этого года.

Отметим, что благодаря проездному билету пассажиры в течение календарного месяца могут совершать неограниченное число поездок в общественном транспорте Красноярска.

Фото: Никита Алексеев 

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