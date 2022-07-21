В Красноярске с 1 августа снизится стоимость безлимитного проездного билета в общественном транспорте

Мэрия Красноярска вместе с городскими перевозчиками приняли решение о снижении стоимости безлимитного проездного билета. Согласно договоренностям, с 1 августа его стоимость будет снижена на 300 рублей. Таким образом, цена безлимитного билета составит не 2 100 рублей, а 1 800 рублей. В пресс-службе администрации города заявили, что по планам данная стоимость будет сохранена до конца этого года.

Отметим, что благодаря проездному билету пассажиры в течение календарного месяца могут совершать неограниченное число поездок в общественном транспорте Красноярска.

Фото: Никита Алексеев