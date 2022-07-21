Департамент градостроительства Красноярска требует снести здание религиозной организации на улице Мичурина

Департамент градостроительства Красноярска требует через суд снести здание религиозной организации на улице Мичурина. В иске указано, что организация «Церковь воскресшего Христа Спасителя» самовольно построила жилой дом и нарушила правила отступа от границы смежного земельного участка. Кроме того, сам дом возведён с нарушениями планировки.

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд 15 июля. Если будет принято положительное решение, то собственника обяжут снести постройку за свой счёт.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов