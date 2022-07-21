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Первый Университетский лицей проведет набор учеников в 11 класс

Главная Общество
Красноярск
14:37 21 Июля 2022
образование, школа, обучение, школьники, проект
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Первый Университетский лицей имени Н.И. Лобачевского проводит набор школьников в 11 класс физико-математического профиля. Экзамен состоится 1 августа в онлайн-формате, для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте лицея. Первый Университетский лицей в Усть-Лабинске – образовательный проект промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска. Лицей готовит к поступлению в ведущие вузы страны, в первую очередь – МГУ им. М.В. Ломоносова. Поступить сюда можно из любого региона страны, учеба и проживание бесплатны.

Претенденты на поступление в 11 класс будут сдавать 3 экзамена: по математике, физике и русскому языку. Программа экзаменов разработана на основе учебного плана лицея, предполагающего углубленное изучение точных и естественных наук. Особые условия – для победителей региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике и физике: они автоматически получают 100 баллов за соответствующий предмет.

Первый Университетский лицей проведет набор учеников в 11 класс

Экзамен пройдёт в онлайн-формате с прокторингом, что предполагает наблюдение за работой кандидата с помощью специального программного обеспечения. Наблюдатель – проктор – будет видеть каждое действие, которое выполняется на компьютере, и при необходимости сможет общаться с кандидатом по видеосвязи или в чате. Для участия в онлайн-экзамене необходимо выполнить минимальные технические требования: персональный компьютер или ноутбук должен быть оборудован веб-камерой, динамиками и микрофоном, а также подключен к устойчивому интернет-соединению.

Экзаменационные работы проверит приёмная комиссия, в состав которой входят преподаватели Первого Университетского лицея и МГУ имени М.В. Ломоносова. Результаты будут объявлены в августе.

«11 класс – самое ответственное время в жизни школьника, когда он должен точно знать, в какой вуз и на какой факультет будет поступать. В Первом Университетском лицее мы не просто готовим одиннадцатиклассников к сдаче ЕГЭ, а выстраиваем индивидуальную образовательную траекторию для каждого школьника – ориентируясь на его цели и задачи в высшей школе.  Дополнительным преимуществом является возможность учиться напрямую у преподавателей и выпускников МГУ – это помогает лицеистам лучше подготовиться к требованиям Университета и быстрее адаптироваться в будущей учебной среде», - комментирует академический директор Первого Университетского лицея Андрей Гладилин.

Первый Университетский лицей проведет набор учеников в 11 класс

Ранее Первый Университетский лицей провел набор в 7 и 10 классы. Приёмная кампания прошла по всей стране, экзамены писали в Нижнем Новгороде, Рязани, Красноярске, Иркутской области и Краснодарском крае. В экзаменах приняли участие больше 1000 школьников, из них в финальный тур - смену учебного лагеря на базе лицея – прошло 200 человек из Сибири, центральных регионов России, а также ЮФО и СКФО. Итоговые списки поступивших в 7 и 10 классы будут также объявлены в августе.

Первый университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского был официально открыт в Усть-Лабинске 8 апреля 2022 года, при поддержке Олега Дерипаски. Он рассчитан на 475 учащихся 7-11 классов. Учеников лицея готовят к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны, в первую очередь МГУ. Обучение в лицее бесплатное, для проживания иногородних школьников построен комфортный кампус на 200 мест.

Инфраструктура Первого Университетского лицея занимает в Усть-Лабинске 4,5 га и включает в себя учебный корпус с современными аудиториями и лабораториями, двухэтажной библиотекой, актовым и обеденным залами; спортивный комплекс с 25-метровым бассейном и тренажерными залами, кампус для проживания лицеистов и большую парковую зону. На улице оборудованы стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки и корты для большого тенниса.

Первый Университетский лицей проведет набор учеников в 11 класс

В распоряжении учеников – не только территория самого Лицея, но и собственный летний лагерь «Ломоносовский», расположенный у черноморского поселка Криница под Геленджиком.

Фото: фонд «Вольное Дело» 

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