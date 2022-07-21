В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

В Красноярске сотрудниками прокуратуры была организована проверка в связи со сносом жилого дома на Семафорной. Отметим, что в одной из квартир жилого объекта не были расселены люди.

По официальным данным, расселение дома №421 на Семафорной осуществляется в рамках договора о развитии застроенной территории. Он был заключен между органом местного самоуправления и коммерческой организацией. Согласно условиям договора, расселение жильцов планировали закончить до 17 августа этого года и начать работы по сносу дома.

На данный момент сотрудникам прокуратуры удалось установить, что в многоквартирном доме не была расселена семья, состоящая из трех человек. Несмотря на это застройщик начал работы по сносу жилого объекта. В рамках проверки будет дана оценка работы органа местного самоуправления и коммерческой организации.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости