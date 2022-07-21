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В Красноярском крае в поселке Преображенский завершают строительство амбулатории

Главная Общество
Красноярск
15:00 21 Июля 2022
правительство, в красноярском крае, медицина, больница
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В Красноярском крае на территории Назаровского района в пос. Преображенский подходят к концу строительные работы врачебной амбулатории. На данный момент подрядная организация осуществляет монтаж оборудования и частичную расстановку мебели. В правительстве Красноярского края рассказали, что после того, как будет проведена процедура лицензирования врачи начнут прием пациентов. Строительство нового медучреждения в пос. Преображенский реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет федерального и краевого бюджетов.

Отметим, что врачебная амбулатория рассчитана на 67 посещений за смену. Принимать пациентов в новом медицинском учреждении будет терапевт и педиатр. Также будут работать кабинеты массажиста, стоматолога, УЗИ-кабинет. Кроме того, в отличии от старой амбулатории, в новой будет дневной стационар.

Благодаря строительству медицинского учреждения в пос. Преображенский обслуживаться будут около 2 тысяч местных жителей, из которых 600 являются несовершеннолетними. Также амбулатория будет принимать жителей прилегающих территорий.  

В текущем году в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Красноярском крае будет построено 12 амбулаторий. Так, например, в высокой степени готовности находятся объекты в Ермаковском, Балахтинском и Сухобузимском районах.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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