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В Иркутской области частные владельцы «цифровизировали» выпас коров

Главная Общество
Красноярск
14:45 21 Июля 2022
иркутск, сельское хозяйство
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Владельцы частных подворий в городе Вихоревка Иркутской области начали отслеживать передвижение коров с помощью смарт-часов. Как сообщает «Интерфакс», гаджеты цепляют к рогам животных, чтобы те не ушли с пастбища в город. Как отметили в администрации Вихоревки, на стадо из 18 коров нужно всего 6 часов.

«Часть жителей, которые живут в одном районе — у них коровы ранее ходили в одном стаде, их перестал устраивать пастух, и они таким образом решают свои проблемы выпаса крупного рогатого скота, — объяснили в администрации города. — Эти коровы у нас в город не выходят. Эти хозяева ни разу не были привлечены к ответственности».

Отметим, что за нарушение правил выпаса в Иркутской области предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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