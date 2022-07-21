В Иркутской области частные владельцы «цифровизировали» выпас коров

Владельцы частных подворий в городе Вихоревка Иркутской области начали отслеживать передвижение коров с помощью смарт-часов. Как сообщает «Интерфакс», гаджеты цепляют к рогам животных, чтобы те не ушли с пастбища в город. Как отметили в администрации Вихоревки, на стадо из 18 коров нужно всего 6 часов.

«Часть жителей, которые живут в одном районе — у них коровы ранее ходили в одном стаде, их перестал устраивать пастух, и они таким образом решают свои проблемы выпаса крупного рогатого скота, — объяснили в администрации города. — Эти коровы у нас в город не выходят. Эти хозяева ни разу не были привлечены к ответственности».

Отметим, что за нарушение правил выпаса в Иркутской области предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов