Чемпионат России по дрифту пройдет в Красноярске на выходных

В Красноярске на предстоящих выходных состоится чемпионат России по дрифту - RDS GP-2022. Престижные соревнования будут проходить на гоночной трассе «Красное кольцо».

По словам специалистов, интригой предстоящего чемпионата станет противостояние сибирских гонщиков. Отметим, что лидерами личного зачета являются 5 спортсменов из Красноярска.

Согласно расписанию, 23 июля с 10 часов начнутся квалификационные заезды. В воскресенье, 24 июля, с 12:30 начнутся финальные заезды. Вход для зрителей является платным.

Фото: kraysport.ru