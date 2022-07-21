Молодых супругов из Зеленогорска привлекли к ответственности за опасную перевозку грудного ребенка

В Красноярском крае в Зеленогорске была привлечена к административной ответственности супружеская пара, подвергшая опасности собственного ребенка. По официальной информации, весной этого года автоинспекторы обратили внимание на автомобиль Toyota, водитель которого увидев полицейских, остановил машину и на глазах стражей правопорядка поменялся местами с супругой. Женщина сидела на переднем пассажирском сидении с 8-месячным ребенком на руках. Сев за руль, жена водителя начала движение.

Остановив автомобиль, сотрудники ГИБДД выяснили, что в машине нет детского автокресла, а у мужчины имелись признаки алкогольного опьянения. В ходе разбирательства супружеская пара пыталась убедить блюстителей закона в том, что за рулем была женщина, однако все было зафиксировано системой видеонаблюдения.

В результате в отношении мужчины был составлен протокол за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Женщине выписали штраф на 3 тысячи рублей за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних. По решению суда главу семейства лишили прав на 1 год 8 месяцев и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости