Предприятиям края предлагают финансовую поддержку на создание спортивных секций

Предприятиям Красноярского края предлагают субсидии на создание спортивных секций. Финансы поступят от Всероссийского физкультурно-спортивного общество «Трудовые резервы» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»

Планируется, что благодаря поддержке появятся больше 50 физкультурно-спортивных клубов в 43 регионах страны. Для участия программе предприятию требуется собрать группу из пяти активистов, составить протокол учредительного собрания и отправить заявку. Главное условие – в секции должно быть не меньше 30 сотрудников, а вот вид спорта может быть любым. При этом занятия могут проходить на арендованном объекте с профессиональным тренером.

Подать заявку можно и в случае, если организации уже есть ФСК, например, на создание новой секции. Необходимые документы размещены на сайте https://trurez.ru/fsk. Если заявка не выигрывает, секция останется под эгидой «Трудовых резервов» и в дальнейшем сможет подавать заявки на спонсорское развитие секций, а также пользоваться всеми программами.

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