В Красноярске начальник отдела Росимущества угодил на скамью подсудимых за взятки

В Красноярске бывший начальник отдела реализации арестованного имущества в территориальном управлении Росимущества попал под суд за взятки. По версии следствия, с 2017 по 2021 год мужчина помогал предпринимателям заключать госконтракты на реализацию арестованного имущества. За это он, начальник управления и его заместитель получили более 4,3 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. Свою вину мужчина не признал, поэтому суд решил заключить его под стражу. Как отметили в прокуратуре, обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, но не исполнил его условия. Из-за этого мужчина утратил право на более мягкий приговор суда.

Напомним, что в начале июля экс-руководитель МТУ Росимущества Владимир Абрамов был осуждён на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему придётся заплатить штраф в размере 11 миллионов рублей. После освобождения он не сможет занимать определённые должности ещё 6 лет.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко