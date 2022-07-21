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Глава Красноярского края Александр Усс поручил создать реестр проблемных объектов придорожного сервиса

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Красноярск
12:45 21 Июля 2022
в красноярском крае, губернатор, правительство
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Глава Александр Усс отправился с инспекцией в южные районы края, чтобы проверить объекты придорожной инфраструктуры, оценит подготовку Минусинска к 200-летию и работы по благоустройству территорий. 20 июля губернатор осмотрел точки общепита, популярные у проезжающих в южном направлении по федеральным трассам «Сибирь» и «Енисей», а также обсудил перспективы создания таких объектов с руководством министерства транспорта края, главами района, а также представителями частного бизнеса и проектных организаций.

«Год назад была поставлена задача улучшить придорожный сервис на трассах региона. Сегодня я оценил ее исполнение. Уже появились обустроенные места, но в целом сделано гораздо меньше, чем хотелось бы. Аккуратный внешний вид, комфорт и безопасность придорожных кафе, АЗС и гостиниц во многом определяет облик края в глазах гостей и земляков. Поэтому краевая власть, бизнес и жители должны сделать так, чтобы придорожный сервис стал ещё одной гордостью Красноярского края.

Особое внимание Александр Усс уделил комплексу «Бирюса», где осенью 2022 года должен появиться один из образцовых объектов сервиса. Сейчас благоустройство осложняется спорами между собственниками земельных участков. Глава региона поручил Минтрансу взять ситуацию на особый контроль, а также создать реестр придорожных объектов, на которых нужно навести порядок.

Напомним, что в Красноярском крае идёт второй этап реновации объектов дорожного сервиса. Для выбранных объектов разработали проекты по реконструкции, благоустройству прилегающей территории, а также созданию безопасных переходно-скоростных полос.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

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