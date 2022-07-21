Красноярские ученые смогли получить нефтепродукты из пластикового мусора

Научные сотрудники ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и университетов Красноярска создали новый метод переработки пластиковых отходов и получение после этого углеводородного сырья.

Новая технология является поистине многообещающей, так как она имеет все шансы стать альтернативным источником углеводородов. Полученные после переработки продукты могут применяться в качестве топлива или сырья в нефтехимических процессах.

По словам красноярских ученых, при сжигании пластикового мусора начал образовываться синтез-газ, а также газойлевый конденсат. Специалисты отмечают, что газ может служить топливом для производства электроэнергии или пара, а также для производства водорода. Конденсат, в свою очередь, можно применять для обычных процессов в нефтепереработке и для изготовления первичных полимеров.

Фото: пресс-служба ФИЦ «Краснояркий научный центр СО РАН»