Горячая вода в дома жителей Взлетки может вернуться 21 июля

В Красноярске жители двух районов остались без горячей воды в связи с проведением испытаний и ремонтом теплосетей. Однако жители Взлетки могут получить горячую воду уже сегодня, 21 июля, после 14:00.

В СГК сообщили, что вода должна вернуться в дома жителей нескольких кварталов в районе ул. Весны и парка 400-летия Красноярска.

Добавим, что ознакомиться со списком адресов и интерактивной картой можно по ссылке. Если ваш дом находится в списке, но вечером горячей воды не будет, то сроки ее возвращения необходимо уточнять в УК.

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