Житель Красноярского края употребил спиртное и сообщил о «минировании» жилого дома

Житель Красноярского края из поселка Козулька снова стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают в ложном сообщении о минировании жилого дома. В ГУ МВД России по региону сообщили, что вечером в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из домов в поселке Козулька есть опасный предмет. В ходе проверки сведения не подтвердились.

Впоследствии сотрудники полиции выяснили, что о нахождении опасных предметов сообщил житель Козульки. После задержания мужчина объяснил, что получил решение суда об осуждении по двум эпизодам преступлений. Дело в том, что весной прошлого года подозреваемый совершил ложные сообщения о минировании домов в Красноярском крае

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, также принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра. Кроме того, злоумышленнику запретили на выезд за пределы района проживания.

После суда подозреваемый употребил спиртное, а когда очнулся, понял, что у него пропали деньги. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мужчина снова сделал ложное сообщение о нахождении опасных предметов в доме, расположенном в поселке Козулька. В отношении мужчины завели уголовное дело по ст. «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости