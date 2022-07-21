В Трудовом отряде Красноярска появилась бригада парикмахеров

В Трудовом отряде главы Красноярска появилась бригада парикмахеров. Её работниками стали студенты техникума, будущие парикмахеры. По словам командира ТОГГ Романа Витенко, бойцы бригады бесплатно делают стрижку, кладку и окрашивание по желанию клиента. За работами следит опытные мастера – преподаватели техникума. Так ребята получат необходимый опыт и окончат обучение с портфолио.

«В этом случае мы ещё и говорим про связь поколений, ведь сколько всего мы можем обсудить с чутким парикмахером, начиная обычной стрижкой, а заканчивая историями из жизни», – отметил Роман Витенко.

Мастерская находится на базе Красноярского техникума промышленного сервиса по адресу улица Семафорная д. 261. Записаться на стрижку можно в будние дни с 9:00 до 13:00 по телефону 8-924-616-60-85 (Тамара Александровна) или по телефону штаба ТОГГ 201-54-91.

Фото: © Gornovosti / ТОГГ